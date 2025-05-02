Сквер перед Домом культуры «Саввино» в Балашихе благоустроят в 2025 году

В Балашихе стартует масштабный проект по благоустройству сквера, расположенного перед Домом культуры «Саввино». Работы будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Планируется полностью обновить покрытие территории, провести озеленение и создать зоны для тихого отдыха, которые позволят жителям комфортно проводить свободное время на свежем воздухе. В настоящий момент специалисты занимаются разработкой проекта благоустройства, при этом все детали и предложения будут обсуждаться с местными жителями, чтобы учесть их мнение и пожелания.

Балашиха уделяет большое внимание развитию общественных пространств: в 2024 году в городском округе было благоустроено 26 территорий, включая семь парков, два лесопарка и 17 скверов. В 2025 году запланировано продолжение работ — начнется второй этап благоустройства Кучинского лесопарка, а также обновление двух скверов: возле дома № 3 на улице Крупешина и на улице Клубный переулок в микрорайоне Купавна.