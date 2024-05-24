Сквер около предприятия в Мытищах преобразят после реконструкции

Сквер около Особого конструкторского бюро кабельной промышленности в Мытищах реконструируют. В планах — организация зоны отдыха, обновление парковки, а также установка стелы в честь истории предприятия.

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов и представители «Управления благоустройства» обсудили с сотрудниками Особого конструкторского бюро кабельной промышленности планы по обновлению прилегающего сквера.

«Пешеходная зона пользуется большой популярностью у жителей, поэтому мы хотим благоустроить ее в соответствии с современными стандартами», — отметил Олег Сотник.

Проект реконструкции включает организацию зоны отдыха со скамейками и торшерным освещением. Также по просьбе сотрудников предприятия будет проработана схема движения и парковок на территории бюро. Руководство «ОКБ КП» планирует установить стелу в честь истории и традиций предприятия.

Работы по благоустройству сквера начнутся в середине июня и завершатся до конца третьего квартала 2024 года.

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