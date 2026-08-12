Сквер обустроят на Московской улице в Дубне

На Московской улице рядом с загсом начали обустройство нового сквера. Работы идут по губернаторской программе «Малые общественные территории».

Уже сейчас подрядчик огородил территорию, демонтирует существующие дорожки и приступил к формированию новых тропинок.

«Мы неоднократно встречались с жителями, обсуждали концепцию территории, утвердили, пришло время приступить к работам. На прошлой неделе подписали контракт, сейчас начались демонтажные работы», — рассказал заместитель главы городского округа Алексей Степаненко.

В рамках следующего этапа благоустройства на площадке проведут дополнительные коммуникации для подключения фонарей, затем подрядчик приступит к непосредственно строительным работам. Через два месяца на территории будет обустроен сквер с сетью тропинок, лавочками, качелями, столами для настольного тенниса и другими элементами для спокойного отдыха горожан.