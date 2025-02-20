Сквер обустроят на месте снесенного кинотеатра «Мир» в Клину

Еще одно место отдыха появится в Клину — на место снесенного кинотеатра «Мир» запланировали разбить сквер. Для этого территорию освободят от недостроенного торгового центра.
По словам главы округа Алены Сокольской, территория находится прямо в центре Клина — на улице Гагарина. Ранее там находился кинотеатр «Мир», построенный в 1962 году. В 2009 году здание разрушили, на его месте начали возводить торговый центр. Работы завершить не удалось, поэтому на территории образовался недострой, на который часто жаловались жители.
Как отметил Алена Сокольская, старую постройку снесут, а на его месте создадут новую зону отдыха.
«Это будет красивая, благоустроенная зеленая территория, которая будет радовать всех клинчан», — сказала она.
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