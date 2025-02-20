Сквер обустроят на месте снесенного кинотеатра «Мир» в Клину

Еще одно место отдыха появится в Клину — на место снесенного кинотеатра «Мир» запланировали разбить сквер. Для этого территорию освободят от недостроенного торгового центра.

По словам главы округа Алены Сокольской, территория находится прямо в центре Клина — на улице Гагарина. Ранее там находился кинотеатр «Мир», построенный в 1962 году. В 2009 году здание разрушили, на его месте начали возводить торговый центр. Работы завершить не удалось, поэтому на территории образовался недострой, на который часто жаловались жители.