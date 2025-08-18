Сквер обновят в Орехово-Зуеве

В поселке Верея активно ведется обновление сквера, который уже около десяти лет является популярным местом отдыха среди местных жителей. По словам главы округа Руслана Заголовацкого, ключевым этапом работ стала установка современного наружного освещения, которое позволит наслаждаться прогулками в сквере даже в темное время суток.

Сейчас специалисты занимаются асфальтированием новых пешеходных дорожек, общая протяженность которых составит около полукилометра. После завершения асфальтовых работ в сквере будут установлены новые скамейки и урны. Завершить укладку асфальта планируется уже к концу следующей недели.

Параллельно с работами в Верее, активно развивается и город Дрезна. Администрация сообщила о начале масштабной модернизации нового детского сквера. Проект благоустройства территории площадью 0,5 гектаров был разработан с вниманием к потребностям жителей, включая пожелания людей с ограниченными возможностями здоровья.