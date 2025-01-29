Сквер Ногина в Богородском округе озеленят весной

Преображения продолжатся в сквере Ногина в Ногинске. Весной завершат оставшиеся работы по благоустройству. Здесь высадят зеленые насаждения, обновят клумбы перед памятником Ногину и просыпят дополнительные швы.

Специалисты выйдут на площадку, как только позволят погодные условия. Качество работ по-прежнему будет находиться под строгим контролем.

На днях, в рамках рабочей поездки депутат Московской областной думы Марк Черемисов вместе с заместителем главы Богородского округа Ильей Просняковым осмотрели сквер.

Напомним, в середине октября прошлого года были проведены работы по благоустройству. Обновление сквера проводилось на средства областного бюджета.

В сквере уложили плитку, заменили бордюры, установили свыше 30 опор освещения, которые дополнили камерами системы «Безопасный регион». Также установили современные павильоны остановок, обновили урны и скамейки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.