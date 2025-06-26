Сквер на улице Полубоярова в Наро-Фоминске благоустроят в 2026 году

Более 17 тысяч жителей Наро-Фоминска приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня. Жителям предлагали выбрать одну из четырех территорий: сквер у Дома культуры на 1-й Советской улице, сквер в деревне Афинеево, участок возле дома № 3 на улице Полубоярова в микрорайоне Привокзальный, а также сквер в том же районе.

Победу одержал сквер в привокзальном микрорайоне, за него отдали 12,6 тысячи голосов. Второе место занял сквер у Дома культуры в Верее, набравший 1,6 тысячи голосов, далее идет участок возле дома № 3 — 1,4 тысячи голосов.

Работы по благоустройству победившего объекта начнутся в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проголосовать могли все жители округа старше 14 лет на специальном интернет-портале, а при необходимости им помогали волонтеры. Всего по Подмосковью в голосовании приняли участие свыше 777 тысяч человек.