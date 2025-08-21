Сквер на улице Крупешина в Балашихе откроют ко Дню города

В Балашихе подходит к завершению масштабное обновление сквера на улице Крупешина, которое проводится в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Работы, выполненные на 90%, проинспектировали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и глава городского округа Сергей Юров.

Новая зона отдыха станет комфортной и доступной для всех жителей. В сквере завершено устройство основания, обустроены спортивная зона, теннисный стол и качели.

Ведется укладка плиточного покрытия тротуаров и монтаж закладных деталей для опор освещения. Безопасность обеспечит система «Безопасный регион». Особое внимание уделяется озеленению — более 70% площади сквера украсят новые растения, создавая зеленый оазис в микрорайоне.

«Проведенные работы мы и, самое главное, жители оценивают положительно. Весь этот микрорайон преобразился, а завершение обновления сквера станет главным подарком ко Дню города. Дальнейшее благоустройство прилегающих дворов полностью отразит все просьбы, которые звучали и были вложены в народную программу партии „Единая Россия“», — отметил Игорь Брынцалов.

Открытие обновленного сквера запланировано на 6 сентября, в День города Балашихи.