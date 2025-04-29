Сквер на улице Крупешина в Балашихе благоустроят в 2025 году

В Балашихе в 2025 году начнется благоустройство сквера возле дома № 3 на улице Крупешина в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Здесь планируют обновить дорожно-тропиночную сеть, продлив ее до входа в парк «Заречная».

Кроме того, появится новая парковка, современное освещение и зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Территорию оборудуют камерами системы «Безопасный регион», что обеспечит безопасность посетителей.

Особое внимание уделят созданию условий, комфортных как для молодежи, так и для пожилых людей.

При разработке проекта все решения по благоустройству принимали с учетом мнения жителей Балашихи. Такой подход способствует созданию удобной и привлекательной городской среды, которая соответствует потребностям людей.