Сквер на Северной площади в Серпухове благоустроили

Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова провела плановый обход территорий, проверила содержание жилых домов и общественных пространств, а также благоустройство сквера на Северной площади. Подрядчики сдали объект.

В сквере на Северной площади установили новые скамейки, освещение, спортивные элементы и проведели озеленение.

Сотрудники дошкольного учреждения «Центр детства» рассказали, что возле организации необходимо обустроить тротуар. Запрос на разработку сметы отправили в Центр содействия строительству. Работы планируют выполнить в 2025 году, чтобы обезопасить родителей и детей.

Также Татьяна Орлова отправилась в жилые дома № 5А на Северной площади, № 6 на Юбилейной и № 13 на Борисовском шоссе. Вместе с представителями администрации, «Комбината благоустройства», управляющих компаний, муниципальными депутатами Еленой Акимовой и Марией Арсеньевой они проверили объекты.

Жители дома № 5А рассказали про проблемы с радиаторами. Замглавы поручила оперативно решить вопрос.

В доме № 6 завершается благоустройство двора. Подрядчик установил детскую площадку, а до конце ноября поставит зону воркаута, скамейки и урны.

Благоустроят территорию дома № 13 на Борисовском шоссе: в этом году кронируют деревья и кусты, а в следующем заменят асфальт и бордюрный камень.

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