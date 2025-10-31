Сквер на Пролетарском проспекте обустроили в Щелкове

В этом году округ стал свидетелем масштабных преобразований городской среды, и одним из примеров обновления стал сквер вдоль Пролетарского проспекта. Возле дома № 11 расположился новый благоустроенный участок.

Вся территория сквера подверглась обновлению. На смену старому покрытию пришла современная тротуарная плитка. Освещение также претерпело изменения. Для максимального комфорта и разнообразного досуга жителей на благоустроенной территории установили уличную мебель: скамейки, урны, кресла и качели.

Для поклонников активного образа жизни появились специально обустроенные велодорожки. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: для удобства людей с ограниченными возможностями оборудованы пандусы. Значительная часть усилий была направлена на озеленение пространства. На территории сквера высадили новые деревья и кустарники.

Сквер подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Работы по благоустройству проводились в два этапа. Проект был успешно реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью Национального проекта «Жилье и городская среда».