Сквер на площади Ленина в Подольске преобразится после реконструкции

В городском округе Подольск продолжается масштабная реконструкция сквера на площади Ленина. Это одна из главных общественных зон города. Строители установили ограждения и защитили деревья фанерными щитами, сохранив пешеходные маршруты и доступ к остановкам общественного транспорта.

Начальник отдела благоустройства администрации городского округа Подольск Анастасия Морякова подчеркнула: «В сквере появится фонтан, входная группа, навесы и качели». Также планируется замена плитки, освещения, малых архитектурных форм, лавочек и урн. Будут разбиты цветники и высажены новые деревья.

Подрядчик приведет в порядок 30,9 тысячи квадратных метров территории. Особое внимание уделят озеленению, что сделает сквер еще уютнее.

Проект реализуется по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование осуществляется из муниципального и регионального бюджетов. Завершить работы планируется в августе 2026 года.