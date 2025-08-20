Сквер на площади Ленина в Подольске благоустроят в 2026 году

В сквере на площади Ленина подрядчик приступил к работе. Исполнитель ограничил парковку для легковых автомобилей возле остановки общественного транспорта напротив администрации округа, чтобы начать благоустройство.

Подрядчик приведет в порядок 30,9 тысяч квадратных метров территории. В сквере установят фонтаны и входную группу, заменят плитку, освещение, малые архитектурные формы, лавочки и урны. Также установят навесы и качели, высадят цветники и деревья.

Завершить благоустройство планируют в августе 2026 года. Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств муниципального и регионального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.