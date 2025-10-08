Сквер на Парковой улице благоустроили в Реутове

Работы по обновлению общественной территории завершились в Реутове. Теперь уютный дворик с качелями, удобными тропинками и кустами сирени официально открыт для досуга жителей округа.

Заместитель главы городского округа Евгений Бекяшов рассказал, что реализация этого проекта стала возможной благодаря активному участию жителей. На основании их обращений была подана заявка в Министерство благоустройства Подмосковья. Сквер успешно прошел отбор в программу малых общественных территорий на 2025 год, получив дополнительное финансирование из бюджета региона.

Процесс благоустройства занял около месяца с учетом демонтажа, разравнивания площадки, закладки электросетей под освещением и камерами безопасности. На территории площадью 0,4 гектара посадили более 150 метров живой изгороди и обустроили 650 квадратных метров экологичных пешеходных дорожек.

Сотрудники администрации городского округа внимательно относятся к мнениям и предложениям местных жителей. В планах — дальнейшая реализация проектов по озеленению общественных участков и созданию комфортной среды для реутовчан.