Сквер на Парковой улице благоустроили в Реутове

Общественное пространство полностью преобразилось по просьбе жителей. Обновление сквера оценили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко, которые побывали на объекте и пообщались с горожанами.

На реализацию проекта было направлено свыше 20 миллионов рублей. В результате благоустройства создана современная и комфортная зона отдыха. В сквере появились новые малые архитектурные формы, в том числе удобные скамейки, оригинальные качели и урны. Обустроены новые пешеходные дорожки с качественным покрытием, установлены системы уличного освещения и видеонаблюдения «Безопасный регион». Особым украшением территории стала живая изгородь протяженностью около 200 метров, которая добавляет уюта и гармонии городскому пространству.

«Такие небольшие пространства делают межквартальный уют. Люди в Реутове активные, любят, когда у них все красиво, благоустроено», — отметил Игорь Брынцалов.

В Реутове реализуется комплексная программа по благоустройству городских пространств. В этом году стартовала масштабная реконструкция сквера на улице Октября. Там появятся пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и детская игровая площадка. Завершить работы планируется в 2026 году.