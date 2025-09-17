Сквер на месте бывшего долгостроя в Павловском Посаде благоустроят к ноябрю
В Павлово-Посадском округе продолжаются работы по благоустройству в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Городская среда». Одним из ключевых объектов стал новый сквер на месте бывшего долгостроя, который займет площадь более восьми тысяч квадратных метров.
Сейчас на территории будущего общественного пространства укладывают плитку, создают парковочные зоны и занимаются озеленением.
В сквере установят современную уличную мебель и фонари, высадят деревья и кустарники, а также обеспечат видеонаблюдение при помощи камер, подключенных к системе «Безопасный регион».
Завершить работы планируется уже в середине ноября.
«Важно, что жители округа сами формируют наказы по благоустройству: от тротуаров и освещения до крупных парков и зон отдыха. Мы учитываем каждое обращение и закладываем его в планы», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Кулаков.
За минувшие несколько лет реализация Народной программы позволила заметно преобразить Павловский Посад. Так, в 2024 году в округе открыли парк «Меленки», провели благоустройство 14 дворовых территорий и заменили 12 детских площадок.
С начала текущего года специалисты обновили 10 дворов и 13 детских игровых комплексов.
По словам секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дениса Семенова, список объектов, попадающих в программу, регулярно расширяется.
В 2026 году в Павловском Посаде также пройдет масштабное благоустройство. Запланировано создание набережной «В гостях у сказки» возле Стахановского озера, обновление 10 дворов, строительство новых тротуаров и установка дополнительных фонарей.