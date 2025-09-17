Сквер на месте бывшего долгостроя в Павловском Посаде благоустроят к ноябрю

В Павлово-Посадском округе продолжаются работы по благоустройству в рамках Народной программы «Единой России» и партийного проекта «Городская среда». Одним из ключевых объектов стал новый сквер на месте бывшего долгостроя, который займет площадь более восьми тысяч квадратных метров.

Сейчас на территории будущего общественного пространства укладывают плитку, создают парковочные зоны и занимаются озеленением.

В сквере установят современную уличную мебель и фонари, высадят деревья и кустарники, а также обеспечат видеонаблюдение при помощи камер, подключенных к системе «Безопасный регион».

Завершить работы планируется уже в середине ноября.

«Важно, что жители округа сами формируют наказы по благоустройству: от тротуаров и освещения до крупных парков и зон отдыха. Мы учитываем каждое обращение и закладываем его в планы», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Кулаков.