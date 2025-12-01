Сквер на Бастановой горе обустроили в Луховицах на 75%

В округе продолжается активная фаза создания сквера на территории Бастановой горы. Проект находится на завершающем этапе: работы по обустройству уже выполнены на 75%.

На сегодняшний день строители ведут интенсивные работы по укладке плитки, устанавливают информационные щиты, которые будут рассказывать об истории места и его значении, монтируют опоры для качелей и прокладывают систему электрических коммуникаций для будущего освещения и видеонаблюдения.

В ближайших планах — завоз грунта для последующего масштабного озеленения территории, а также строительство настила для смотровой площадки. Особый интерес к Бастановой горе обусловлен ее статусом объекта археологического наследия. Эта территория на протяжении веков была местом обитания и захоронений древних культур. Этим летом, в преддверии строительных работ, на участке, предназначенном для установки свай под смотровую площадку, были проведены археологические раскопки. Археологи обнаружили и исследовали семь древних захоронений, датируемых периодом с конца XIV по XVI века.

По словам представителя подрядчика, вместо проведения раскопок, уровень сквера будет поднят путем создания специальной насыпи. Этот метод позволит не только защитить и «законсервировать» находящиеся в земле археологические объекты, но и ускорить процесс благоустройства без ущерба для исторического наследия. Завершение всех работ по созданию сквера запланировано до 10 декабря.