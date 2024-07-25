Сквер на 1,2 гектара разобьют в балашихинском микрорайоне Заря

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили ход работ по благоустройству сквера на улице Маршала Батицкого в микрорайоне Заря. Объект, общей площадью 1,2 гектара, начали возводить в мае этого года.

Обустройство сквера приурочили к 62-й годовщине образования бывшего военного городка Заря.

«В микрорайоне живет много легендарных людей, настоящих патриотов — ветеранов войск противовоздушной обороны. По их просьбе установим монумент в виде истребителя МиГ-23. Его уже передали из первой армии противовоздушной и противоракетной обороны. Также ветераны попросили сделать площадку для проведения патриотических мероприятий — ее также предусмотрели. Проект сквера был разработан еще в начале 2020 года, благоустройство обсуждалось вместе с ветеранами и жителями», — председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

На объекте трудятся 15 рабочих, используют пять единиц техники. Уже спили сухостойные деревья, частично закончили устройство пешеходных дорожек и освещения, завершили установку системы видеонаблюдения. Подрядчику предстоит посадить малые архитектурные формы и уложить плитку. Готовность объекта — более 50%. Бригада идет строго по графику.

Территорию этого сквера выбрали по просьбе жителей микрорайона Заря, а также военнослужащих войск противовоздушной обороны. Всего в этом году в Балашихе благоустроят семь общественных пространств.

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