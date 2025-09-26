Сквер между детскими садами в микрорайоне Белая Дача благоустроят в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил благоустройство сквера между детскими садами «Детство» в микрорайоне Белая Дача. Подрядчик завершил демонтаж и приступил к основным работам.

Исполнители удалили старые бордюрные камни, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. Вскоре приступят к подготовке основания, сформируют щебеночную подушку, установят новые бордюры и уложат асфальт.

Особое внимание уделили озеленению — работы проводят таким образом, чтобы не повредить деревья. После проведут дополнительное озеленение.

После благоустройства здеся появятся новое освещение и камеры системы «Безопасный регион», пешеходные дорожки без зоны обслуживания средств индивидуальной мобильности.

Завершить обновление планируют в октябре. На период благоустройства для жителей доступны альтернативные пути обхода территории.