Сквер Карла Маркса в Ногинске благоустроят к ноябрю 2025 года

В Ногинске продолжается реконструкция сквера Карла Маркса — событие стало главной темой обсуждения среди горожан. Заместитель главы округа Артем Зайцев поделился с жителями информацией о том, как проходят работы и о планах по благоустройству.

Демонтажные работы в сквере завершили на 80%, а тротуарную сеть разбили на 40%. Сейчас проводят монолитные работы и укладку брусчатки. Геодезисты размечают точки для будущего освещения и декоративных опор, монтаж которых начнется в ближайшие дни.

Представитель подрядчика Ирина Тимохина отметила важность сквера для города с богатой историей. Жители не должны беспокоиться о вырубке деревьев: убирают только инвазивные виды, оставляя здоровые растения.

Обновленное пространство сделают более современным и красивым, при этом сохранят все его исторические элементы. Работы проходят строго по графику. Жители Ногинска смогут насладиться обновленным сквером уже в ноябре.