Сквер Карла Маркса открыли после капитального благоустройства в Ногинске

Сквер имени Карла Маркса в Ногинске открыл свои двери после масштабной реконструкции. Улица превратилась в уютное и современное пространство для отдыха местных жителей и туристов.

Проведенные работы значительно изменили облик этого общественного места. Новое покрытие для пешеходных дорожек, высаженные газоны и кустарники сделали территорию более просторной и светлой. Системы освещения и видеонаблюдения обеспечивают безопасность и комфорт для всех, кто приходит сюда.

Важные детали были учтены при обустройстве: для отдыха установлены стильные лавочки, которые гармонично вписываются в ландшафт. Центральным элементом нового дизайна стала пергола с подвесными качелями. Также была создана новая входная группа, оформленная в виде перголы, где вскоре появится карта Богородского округа.

Особое внимание уделили мемориальной части, объединив все памятные камни в единую зону. В следующем году запланированы работы по благоустройству площади Победы, что позволит создать пространство, где история и современность будут сосуществовать в полной гармонии.