Сквер имени Папирова в Подольске благоустроят в 2025 году

В Подольске завершается модернизация двух детских площадок по губернаторской программе и комплексное благоустройство сквера имени Бориса Папирова еще с тремя локациями для игр и спорта. Торжественное открытие состоится в ближайшее время при благоприятных погодных условиях.

Модернизация коснулась площадок в микрорайоне Климовск на улице Ихтиманская, дом 3, и на улице Парковая, дом 37. Площадь каждой обновленной локации составляет 300 квадратных метров. Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Параллельно с этим в сквере имени Бориса Папирова идет комплексное благоустройство. Здесь обновляют две детские игровые площадки, включая площадку возле дома на улице Молодежной и создают современную спортивную зону с воркаут-зоной. Новые объекты будут открыты одновременно со сквером.