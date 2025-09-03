Сквер имени Папирова в Подольске благоустроят в 2025 году

Масштабные работы по благоустройству сквера имени Бориса Папирова планируют завершить до конца текущего года. Проект осуществляется в рамках муниципального контракта.

Специалисты уже завершили два важных этапа работ — демонтажные и земляные. В настоящее время подрядная организация занимается устройством пешеходных дорожек и установкой системы наружного освещения территории.

Концепция благоустройства не предусматривает перестановку малых архитектурных форм, включая лавочки. Это решение было утверждено на этапе планирования работ.

Борис Папиров с 1961 года был директором профессионального училища № 27, которое сейчас называется Подольский колледж имени Александра Васильевича Никулина. Он организовал подготовку кадров на выпуске сложной продукции, а также внедрил в процесс новые формы и методы обучения.