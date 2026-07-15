Сквер имени Крюкова благоустроят в Серпухове
Местные жители выбрали общественное пространство в рамках всероссийского голосования проекта «Формирование комфортной городской среды». 14 июля администрация округа и депутаты представили концепцию преображения.
Глава муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатами Марией Арсеньевой и Николаем Пушкиным, а также с проектировщиками обсудил с жителями будущий облик сквера. Предложения и вопросы уже поступили — их учтут до начала работ.
Проект предполагает новые пешеходные дорожки, обновленный подход к памятнику, модернизацию освещения, озеленение с высадкой деревьев и кустарников, а также установку лавочек, урн и качелей. В итоге здесь появится современная зона отдыха для всех возрастов.
Сейчас завершается этап проектирования и подготовки сметы. После этого приступят к реализации. Обновленный сквер станет новым местом притяжения для горожан.