Сквер имени Крюкова благоустроят в Серпухове

Глава муниципалитета Алексей Шимко вместе с депутатами Марией Арсеньевой и Николаем Пушкиным, а также с проектировщиками обсудил с жителями будущий облик сквера. Предложения и вопросы уже поступили — их учтут до начала работ.

Проект предполагает новые пешеходные дорожки, обновленный подход к памятнику, модернизацию освещения, озеленение с высадкой деревьев и кустарников, а также установку лавочек, урн и качелей. В итоге здесь появится современная зона отдыха для всех возрастов.

Сейчас завершается этап проектирования и подготовки сметы. После этого приступят к реализации. Обновленный сквер станет новым местом притяжения для горожан.