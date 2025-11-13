Сквер имени Горшкова в Коломне украсили новыми дизайнерскими элементами

В обновленном сквере имени адмирала Горшкова в Коломне появились новые дизайнерские элементы. Одно из знаковых общественных пространств в этом году преобразилось благодаря масштабному благоустройству, которое провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Так, возле городского загса завершается монтаж сухого фонтана, качелей и необычной фотозоны, оформленной в виде традиционного резного коломенского наличника. Весной рядом высадят кустарники и многолетние декоративные растения, обустроят клумбы.

Напомним, работы по благоустройству сквера на данный момент выполнены более чем на 90%. Уже уложена плитка, установлены фонари, скамейки и таблички для навигации. Обеспечена доступная среда — рабочие не забыли про спуски для колясок и велосипедов. Важно отметить, что историческое значение сквера полностью сохраняется — бронзовый бюст прославленного флотоводца, дважды Героя Советского Союза адмирала Сергея Горшкова остается на своем на месте и продолжает быть центральным элементом территории.

«Обновленное общественное пространство откроем до конца года», — пообещал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.