Сквер имени Горшкова благоустроили в Коломне

Одно из знаковых общественных пространств Коломны — сквер имени Горшкова — преобразилось благодаря масштабному благоустройству. Его провели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На территории сквера сделали удобную площадку для городских мероприятий, установили современную систему видеонаблюдения. Совсем скоро рядом с Дворцом бракосочетания обустроят специальные композиции для фотосессий.

В сквере также посадили многолетние кустарники и деревья, оценить которые в полной мере жители и гости города смогут уже следующей весной. Здесь установили комфортные скамьи, благоустроили пешеходные зоны, обновили освещение.

Главный мемориал сквера — бронзовый бюст Сергея Горшкова, прославленного флотоводца, чьи заслуги навсегда запечатлелись в памяти потомков, остался на прежнем месте.