Сквер имени генерала Кузнецова в Яхроме благоустроят до конца года

Над новым обликом сквера в Яхроме трудятся более 30 рабочих и три единицы техники. Работы здесь начались в августе 2024 года. Старую брусчатку, лавочки и урны демонтировали. Дорожки и так называемые «народные тропы» вымостили плиткой. Их общая площадь составила 1800 квадратных метров.

На территории установят перголы с качелями и новую детскую площадку размером почти 750 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием. Юных жителей округа порадуют игровые элементы: качели, лазалки, горки.