Сквер и парковку построят на месте снесенного аварийного дома в Ступине

Аварийный дом № 5 в Банном переулке в Ступине снесли. На его месте появятся сквер и парковочное пространство.

Двухэтажное деревянное здание 1940 года постройки площадью 480 квадратных метров признали непригодным для проживания. Там расселили 14 квартир. Демонтаж провели в первом квартале этого года. Сейчас территория полностью расчищена.

На освободившемся участке планируют создать сквер и организовать автостоянку.

Всего в Ступине выявили 412 объектов незавершенного строительства. Из них уже привели в порядок 349 — это 85% от общего числа.

Работы проводят в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».