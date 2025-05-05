Сквер и парковку построят на месте снесенного аварийного дома в Ступине

Аварийный дом № 5 в Банном переулке в Ступине снесли. На его месте появятся сквер и парковочное пространство.
Двухэтажное деревянное здание 1940 года постройки площадью 480 квадратных метров признали непригодным для проживания. Там расселили 14 квартир. Демонтаж провели в первом квартале этого года. Сейчас территория полностью расчищена.
На освободившемся участке планируют создать сквер и организовать автостоянку.
Всего в Ступине выявили 412 объектов незавершенного строительства. Из них уже привели в порядок 349 — это 85% от общего числа.
Работы проводят в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».
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