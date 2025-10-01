Сквер и детскую площадку обновили на улице Калинина в Ликино-Дулеве

Игровая площадка на улице Калинина стала одной из первых в Орехово-Зуевском округе, построенных по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Спустя несколько лет на объекте провели работы по реконструкции.

Юные жители города уже оценили обновленную площадку, где они теперь могут с комфортом и безопасно проводить время.

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий рассказал, что, кроме детской площадки, обновили также расположенный рядом сквер. В рамках программы благоустройства малых общественных территорий заменили 5 тысяч квадратных метров тропиночных сетей и систему наружного освещения на территории в 20 тысяч квадратных метров.

Ранее на территории спортивной школы «Феникс» в Ликино-Дулеве торжественно открыли универсальную площадку, на которой можно тренироваться в любое время года.