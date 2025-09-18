Сквер Горшкова и территорию у центра «Горизонт» благоустроят в Коломне

Модернизация сквера дважды Героя Советского Союза, адмирала флота Сергея Горшкова началась в Коломне. Эту территорию выбрали жители во время всероссийского онлайн-голосования.

Проектом предусмотрено создание фотозоны с элементами традиционных коломенских окошек. В этой же тематике сделают архитектурные формы. Напротив входа в загс появится водный объект. Также на территории сквера проведут дополнительное озеленение, обустроят пешеходные и велодорожки. Для комфорта и безопасности посетителей будут смонтированы системы освещения и видеонаблюдения.

Масштабные работы по благоустройству сейчас ведутся и у молодежного центра «Горизонт». Территория пока закрыта для посещений. Здесь установят качели, скамейки, беседки для отдыха, а еще высадят кусты и деревья: спирею, можжевельник, иву, гортензию.

«У молодежного центра мы постарались сделать территорию и благоустроить таким образом, чтобы могли сюда приходить и жители, которые живут рядом, и молодежь.. Это будет островок отдыха, времяпровождения, как в выходные дни, так и в рабочее время, поэтому, я думаю, наши жители оценят нашу совместную работу», — рассказал заместитель главы городского округа Сергей Цаплинский.

Работы по благоустройству проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На преображение двух общественных пространств выделено почти 200 миллионов рублей. Завершить работы планируют к концу октября.