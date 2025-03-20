Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове к сентябрю

Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове. Работы планируют начать в мае и завершить к сентябрю.
Для проведения работ в собственность округа передали земельные участки общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном Минимуществе. Они прилегают к Каширскому шоссе.
Сейчас на территории находится заброшенное футбольное поле и действующая спортивная площадка. В будущем там обустроят современное пространство для отдыха, которой будут пользоваться студенты и преподаватели.
В сквере обустроят многофункциональную спортивную площадку с современным покрытием и инвентарем для игр, а также место для настольного тенниса и оборудованием для воркаута.
На территории также появятся скамейки с теневыми навесами.
Зеленский признал, что Украину не хотят брать в НАТО
Захарова усомнилась в перемирии из-за нарушения Украиной условий прекращения огня
Мужчина упал с моста в Москву-реку
Макрона уличили в попытке возглавить коалицию несогласных с политикой Трампа
В США заявили, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт
«Были готовы на все». Как Лавров очаровал всех журналисток в ООН
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте