Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове к сентябрю

Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове. Работы планируют начать в мае и завершить к сентябрю.

Для проведения работ в собственность округа передали земельные участки общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном Минимуществе. Они прилегают к Каширскому шоссе.

Сейчас на территории находится заброшенное футбольное поле и действующая спортивная площадка. В будущем там обустроят современное пространство для отдыха, которой будут пользоваться студенты и преподаватели.