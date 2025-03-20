Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове к сентябрю

Фото: Администрация г.о. Домодедово

Сквер для студентов филиала РГГУ благоустроят в Домодедове. Работы планируют начать в мае и завершить к сентябрю.

Для проведения работ в собственность округа передали земельные участки общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном Минимуществе. Они прилегают к Каширскому шоссе.

Сейчас на территории находится заброшенное футбольное поле и действующая спортивная площадка. В будущем там обустроят современное пространство для отдыха, которой будут пользоваться студенты и преподаватели.

Фото: Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области
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В сквере обустроят многофункциональную спортивную площадку с современным покрытием и инвентарем для игр, а также место для настольного тенниса и оборудованием для воркаута.

На территории также появятся скамейки с теневыми навесами.

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