Сквер Бугрова в Ногинске благоустроят к началу лета

Демонтажные работы в сквере Бугрова в Ногинске завершили на две трети. Из-за теплой погоды благоустраивать территорию начали раньше запланированных сроков. На объекте задействовали четыре единицы техники и порядка двадцати рабочих.

Структуру сквера менять не будут. Обновят плитку, установят 11 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а также более 30 опор уличного освещения. Что касается памятников Ленину и Екатерине Великой — все постаменты приведут в нормативное состояние.

«Подлежали валке некоторые деревья. Понимаем всю важность сохранения каждого зеленого насаждения. Это центр города — жителям хочется дышать, хочется зелени. Будет посажено порядка 15 разновидностей растений. Высадят новые деревья, причем больше, чем вырубили в ходе работ», — подчеркнул заместитель главы Богородского округа Илья Просняков.

Обновленный сквер планируют открыть к началу летнего сезона.