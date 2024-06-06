Сквер «Блюдечко» в Коломне поучаствует во Всероссийском конкурсе лучших проектов

Фото: Министерство благоустройства Московской Области

Сквер «Блюдечко», расположенный между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки в Коломне, примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов. Жюри будет оценивать комфорт городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, в сквере создадут «след стены Кремля» и поставят мебель — дизайнерскую отсылку к строительным элементам Кремля. Также для посетителей откроют арт-объекты «пеньки».

Сквер украсят декоративные цветники в сочетании с хвойными кустарниками. На верхнем ярусе создадут фруктовый сад, а на среднем разобьют лужайку для отдыха и проведения мероприятий горожан.

Кроме того, в сквере появятся литературная беседка и смотровая площадка.

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