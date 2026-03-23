Сквер «Блюдечко» в Коломне благоустроят к концу весны

Сквер «Блюдечко» в Коломне благоустроят к лету этого года.

Сквер «Блюдечко» — одно из самых любимых мест жителей и гостей Коломны. Работы там начались летом прошлого года, а уже в этом году территория полностью преобразится. Там уже проложили часть дорожек и отремонтировали лестницы к конькобежному центру.

В сквере появятся навигационные стенды с изображением Коломенского кремля, арт-объекты, а также экспозиции о двух старинных кремлевских воротах — Косых и Мельничьих.

«На территории прошла облицовка мрамором, установка стальных перил, строительство лестницы к смотровой площадке и возведение амфитеатра. Сейчас проводятся работы по установке металлокаркаса. Позже появятся теневые беседки, современные скамейки, качели, урны и павильоны — все для удобства и комфорта гостей», — рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья.

На территории сохранят существующие клумбы и добавлят новые растения. На верхнем уровне появятся фруктовые деревья, а внизу — луга с травами и цветами.

Работы првоедут по программе «Формирование современной комфортной городской среды».