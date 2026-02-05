Сквер «Блюдечко» в Коломне благоустроят к концу года

Сквер «Блюдечко» в Коломне благоустроят. Там появятся арт-объекты, информационные стенды, фруктовые деревья и современное освещение. Любимое место отдыха горожан преобразится к концу года.

Как отметили в министерстве благоустройства Подмосковья, работы в сквере начались летом прошлого года. Там уже обустроили часть дорожек и восстановили лестницы к конькобежному центру «Коломна».

В сквере установят информационные стенды с изображениями Коломенского кремля в разные эпохи, арт-объекты, рассказывающие истории жителей, а также экспозиции о Косых и Мельничьих воротах.

«В ближайшее время начнется облицовка мрамором, установка стальных перил, строительство лестницы к смотровой площадке и возведение амфитеатра. Позже появятся теневые беседки, современные скамейки, качели, урны и павильоны — все для удобства и комфорта гостей», — рассказали в министерстве.

Самая важная часть работ — озеленение — начнется весной. Существующие клумбы сохранят, к ним добавят новые растения. На верхней террасе появятся фруктовые деревья, а внизу высадят травы и цветы.

На пешеходных дорожках установят систему освещения.

Проект реализуют по программе «Формирование современной комфортной городской среды».