Сквер «Блюдечко» благоустроят в Коломне в 2026 году

В Коломне приступили к благоустройству сквера «Блюдечко». Территорию общественного пространства огородили, чтобы провести археологические исследования.

Специалисты создали узкую траншею глубиной два метра, чтобы оценить культурный слой, который может хранить память о жизни коломенцев до XVII века. Ученые Института археологии Российской академии наук обнаружили несколько интересных экспонатов — било от колокольни, подкову и старинные монеты.

«По окончании работ мы составим технический отчет для строителей. Он ляжет в основу заключения государственного эксперта, на основании которого будет выдано разрешение на строительные работы. Всю информацию мы фиксируем на фотографиях, чертежах, материальные находки собираем», — рассказал сотрудник института Станислав Кравчук.

До начала зимы подрядчик должен снять старое асфальтобетонное покрытие и начать обустройство новых дорожек, проложить новые линии водоснабжения, водоотведения и электричества. Работы возобновят в апреле, а завершат в ноябре 2026 года.

Основным элементом станет «след стены кремля» — контур разрушенной в XIX веке крепостной стены. По нему проложат пешеходные маршруты, обустроят зоны отдыха, смотровые площадки и экспозиции о Коломне. В проект также включили «следы Косых и Мельничьих ворот».

На время благоустройства жители и гости Коломны могут посетить другие достопримечательности — Москворецкую и Михайловскую набережные, сквер у кремлевской стены.