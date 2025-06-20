Сквер благоустроят в селе Макеево в Зарайске

Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершилось в Зарайске. В качестве территории для благоустройства жители выбрали сквер возле мемориала Великой Отечественной войны в селе Макеево.

Жители выбирали из трех вариантов: сквер в Макееве, общественная территория на Пушкарской улице в Зарайске и Беспятовская роща. Лидером голосования стала сельская территория.

Сквер набрал более двух тысяч голосов. Всего свой выбор сделали около 3500 жителей округа. Дату реализации проекта озвучат позже.

«Объект располагается на площади около 1,5 гектаров. Концепция обновления предусматривает создание нового покрытия и дорожно-тропиночной сети. Также планируется установка современного освещения и систем видеонаблюдения, обустройство зон отдыха с новыми скамейками и урнами», — добавил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Отметим, что федеральный проект, в рамках которого пройдут работы, поддерживает Министерство благоустройства Московской области.