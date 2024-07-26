Сквер благоустроят на месте снесенной бани в Клину

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Сквер построят в Клину на месте снесенной бани. Сейчас на территории обустраивают тропиночную сеть, укладывают плитку и готовят почву под газон.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, сквер появится на месте бани 1988 года постройки. В 2018 году здание признали аварийным, а затем снесли. Там обустроят систему освещения, пешеходные дорожки, установят теневые навесы, скамейки и урны, а также создадут зону отдыха.

«Одна из самых древних улиц Клина, являющаяся частью федерального проекта „Государева дорога“, достойна размещения на месте заброшенного здания нового места притяжения клинчан и гостей города», — отметили в министерстве.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Работы планируют завершить в течение двух недель.

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