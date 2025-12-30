Сквер «Бастанова гора» открыли в Луховицах

В преддверии Нового года на Бастановой горе состоялось торжественное открытие нового общественного пространства — сквера, призванного стать центром притяжения для всех поколений. Эта локация, возвышающаяся над городом, всегда славилась своими панорамными видами.

«Теперь же, благодаря масштабной работе, Бастанова гора превратилась в благоустроенный сквер. На площади в 0,5 гектара был реализован проект, главной идеей которого стало деликатное вмешательство в природную среду», — сообщили в администрации округа.

При обустройстве сквера основное внимание уделялось сохранению уникального ландшафта: вся инфраструктура вписана в существующий природный фон. Реализация проекта стала возможной благодаря участию округа в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».