Сквер «Аллея Героев» благоустроили в Можайске

Благоустройство знакового для каждого жителя Можайска места близится к завершению. Масштабные работы на территории площадью около 0, 5 гектара провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В сквере обустроили новые пешеходные дорожки, установили уличные фонари с разными световыми сценариями и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Теперь прогулки будут комфортными и безопасными в любое время суток.

На территории посадили ели, ивы и березы. Пейзажную расстановку зеленых насаждений дополнили саженцами сирени. Часть общественного пространства застелили готовым рулонным газоном, а на остальной весной появится травяной покров.

Одной из самых впечатляющих деталей стала вечерняя подсветка. Каждый монумент и бюст на «Аллее Героев» в темное время суток освещается индивидуально.

«Я наблюдал за всем ходом работ с самого начала. Очень красиво все сделали, особенно с наступлением сумерек, когда подсветка выделяет каждый бюст, придавая им особое величие», — поделился впечатлениями участник проекта «Активное долголетие» Геннадий Бобров.