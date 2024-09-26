Сквер 80-летия Ленинского района в Видном благоустроят к октябрю

Финальные работы по благоустройству сквера стартовали на Школьной улице в Видном. Здесь установят стелу с портретами лауреатов премии Ленинского округа.

Сейчас объект готов на 95%. Ход работ проверил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Он отметил, что в сквере установят стелу с портретами лауреатов окружной премии.

«Здесь на сегодняшний день будут располагаться 16 лауреатов. С другой стороны от стелы мы сделали уютную детскую площадку. И в целом это въездная группа, которая должна выглядеть соответствующе», — прокомментировал Станислав Каторов.

С одной стороны от стелы появится игровая зона, с другой — место для спокойного отдыха. Полностью территорию приведут в порядок в октябре.

Напомним, что в прошлом году территория победила в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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