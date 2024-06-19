19 июня 2024 14:59 Сквер 75-летия Победы благоустроили в Воскресенске Фото: Светлана Плотникова
Новое место для отдыха появилось в микрорайоне Фетровой фабрики в Воскресенске. Здесь благоустроили сквер 75-летия Победы.
Сквер территориально состоит из двух зон. Первая — прогулочная. Здесь установили лавки, качели и даже сцену. На ней будут проводить массовые мероприятия. Вторая зона — мемориальная. В ней находится памятник в честь погибших в годы Великой Отечественной войны сотрудников фабрики.
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