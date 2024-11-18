Скульптуру Жар-птицы установят в поселке Мишеронский в следующем году

В следующем году поселок Мишеронский отметит 190-летие. Глава округа Николай Прилуцкий сообщил, что по итогам обсуждений с жителями, включая историков-энтузиастов, было принято решение обновить стелу на въезде в поселок.

Сейчас на въезде установлен деревянный медведь. На смену ему придет новая скульптура Жар-птицы, символизирующая возрождение и мастерство. Когда-то Мишеронский стекольный завод украшала мозаика «Сказка о стекле», изображающая юношу с пойманной в кувшин Жар-птицей, что олицетворяет высшее мастерство стеклодувов.

Эскиз новой скульптуры уже разработан. Она будет выполнена из кованого металла, а работа над ней займет у кузнеца около трех месяцев. Для украшения скульптуры будут использованы разноцветные стеклянные камни, оставшиеся после разборки стекловаренных печей. Кроме того, при установке предусмотрена архитектурная подсветка, которая позволит сказочной птице выглядеть особенно эффектно в вечернее время.

Жители и гости Мишеронского смогут увидеть обновленную стелу и новую скульптуру уже к юбилею поселка, что станет не только данью уважения к истории, но и символом нового этапа в жизни поселка.

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