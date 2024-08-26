Скульптор из Солнечногорска провел мастер-класс для семьи из Курска

Заслуженный художник России Роман Фашаян провел мастер-класс по скульптуре для многодетной семьи, которая переехала в Солнечногорск из Курской области. Дети учились создавать гипсовые отливки и развивали свои творческие навыки.

Из-за событий в Курске Наталья Ходабашьян вместе с восемью детьми была вынуждена переехать в Подмосковье. Ее супруг остался работать на Курской атомной электростанции, а семья разместилась у родственников в Солнечногорске.

Роман Фашаян познакомился с этой семьей в марте текущего года. Он провел несколько занятий с одной из дочерей Натальи, которая планировала поступить в художественное училище. Скульптор подсказал ей направление, в котором стоит развиваться, и в итоге девушка стала студенткой Гжельского государственного университета.

«Для меня большая семья Натальи уже стала родной. Я пригласил ребят уже во второй раз в свою мастерскую, так как при первой встрече заметил большой интерес детей к данному виду искусства. Я считаю, что все дети талантливые, главное — правильно их направить по жизни», — отметил Роман Фашаян.

Скульптор и дальше планирует поддерживать контакт с семьей Ходабашьян.

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