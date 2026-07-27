Скульптор из Ликино-Дулева воссоздает шедевры советской эпохи

В Ликино-Дулево на Дулевском фарфоровом заводе скульптор Иван Бычков восстанавливает знаменитую статуэтку «Анфиса» Евгении Гатиловой. Это непростая задача, поскольку формы для отливки частично сохранились или были утрачены, и их приходится дорабатывать по музейным образцам.

Иван Бычков окончил Абрамцевский художественно-промышленный колледж и пришел работать в Дулево в 2014 году. За это время он создал множество авторских скульптур, форм сервизов и ваз. Его супруга Ирина также работает на заводе, она расписывает изделия Ивана и нередко выступает соавтором творческих идей. Сейчас семейная пара — сотрудники нового перспективного экспериментального отдела, который Ирина возглавляет.

В 2020 году Иван Бычков стал лучшим мастером народных художественных промыслов Московской области. В этом году он вошел в тройку лучших молодых специалистов НХП России и получил национальную премию. Супруги Бычковы приняли участие в церемонии награждения в Совете Федерации.

В планах у Ивана и Ирины — создание скульптур и ваз большего размера, а также настенных панно из фарфора с авторской росписью. В будущем супруги планируют открыть собственную мастерскую.