Скрининг щитовидной железы проведут во Фрязине 7 марта

В предстоящую субботу, 7 марта, жители округа смогут уделить время своему здоровью и пройти комплексное обследование эндокринной системы. Поликлиника имени Гольца организует специализированную акцию «День щитовидной железы», в рамках которой каждый желающий сможет получить экспертную консультацию и сдать необходимые анализы.

«Щитовидная железа — „дирижер“ нашего организма, регулирующий метаболизм, работу сердца и эмоциональное состояние. Раннее выявление нарушений позволяет избежать серьезных осложнений», — сообщили специалисты.

Участники акции смогут пройти полноценное экспресс-обследование в одном месте: консультация эндокринолога, УЗИ щитовидной железы, а также анализ крови на гормоны.

По результатам обследования каждый пациент получит индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья. Если врачи выявят отклонения, пациента оперативно направят на углубленную диагностику, а при необходимости — на консультацию к узкопрофильному хирургу-эндокринологу.

Обследование пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.