Скоростную дорогу между Московской и Калужской областями построят в 2026 году

На трассе М-3 «Украина» продолжается реконструкция участка с 65 по 124 километр — от деревни Бекасово до города Малоярославец. На отрезке с 71 по 73 километр специалисты за две ночи смонтировали десять балок для путепровода транспортной развязки. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы проводили ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. После завершения реконструкции будет открыта современная скоростная дорога, связывающая Московскую и Калужскую области.

«Для их установки использовался один из крупнейших автомобильных кранов в России с максимальной грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн и с телескопической стрелой. Специально для его работы была подготовлена и обустроена площадка», — уточнили в ГК «Автодор».

Открытие дороги запланировано на 2026 год.

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