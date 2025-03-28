Скорость мобильного интернета увеличили на юге Подмосковья

Качество мобильной связи и интернета улучшили на юге Подмосковья, где проживают более двух миллионов человек. Этого удалось добиться при помощи строительства и модернизации базовых станций.

В Министерстве госуправления, ИТ и связи региона отметили, что работы провели в Воскресенске, Кашире, Домодедове, Коломне, Котельниках, Луховцах, Подольске, Серпухове Ступине, Чехове, а также в Наро-Фоминском, Ленинском и Раменском округах.

В южных районах Московской области сейчас появляется все больше новых жилых комплексов, промышленных и деловых объектов.

«Все это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации», — пояснил директор компании «МегаФон» по Москве и Подмосковью Виктор Югай.

Специалисты внедрили технологии многопотоковой передачи данных, снизили нагрузку на сети и наладили устойчивый сигнал. В городах новые станции действуют в высокочастотных диапазонах LTE, что позволяет поддерживать стабильную скорость интернета.

Отметим, что с января жители и гости округов на юге Московской области потратили свыше 52 тысяч терабайт мобильного трафика, что на 76% превышает годовой объем аэропорта «Домодедово».