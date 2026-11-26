Мобильное приложение «Скороход», которое автоматически выбирает станции отправления и прибытия, начнет работать на Ярославском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Обновленная версия приложения с расширенным списком станций выйдет в начале декабря. Сейчас оборудование установлено и проходит наладку на 10 станциях ответвления до Фрязево: Подлипки-Дачные, Болшево, Валентиновка, Загорянская, Соколовская, Воронок, Щелково, Гагаринская, Чкаловская и Бахчиванджи. Позже к сервису подключат другие станции этого ответвления, а также маршруты до Фрязино, Красноармейска и участки основного хода.

«В начале следующего года к сервису уже будет подключено в общей сложности более 60 станций — все Ярославское направление вплоть до Александрова, Фрязино, Красноармейска и Фрязево», — отметил заместитель генерального директора по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Сейчас специалисты монтируют несущие конструкции и опоры, подключают оборудование к электропитанию и настраивают солнечные панели для автономной работы. Устройства для определения местоположения размещают на существующих конструкциях, а где подходящих опор нет — на специальных столбах высотой около трех метров.

Чтобы воспользоваться «Скороходом», нужно скачать приложение и пройти регистрацию. Перед поездкой пассажир может выбрать провоз велосипеда, багажа, животного или все вместе. Войти и выйти можно на любой доступной станции Ярославского направления, стоимость спишут за фактически проделанный путь.

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