Прием заявок на премию «Рассвет» завершается

Скоро закончится прием заявок на Национальную премию «Рассвет», которую организует Союз фотографов дикой природы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентра Минприроды России, Русского географического общества, Всероссийского общества охраны природы, Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды и других организаций.

Премия поощряет авторов, коллективы и организации, которые создают значимые проекты и способствуют повышению экологической грамотности. Она демонстрирует важность бережного отношения к природе и развивает природную фотографию и другие творческие жанры.

«В Подмосковье есть множество прекрасных фотографов, фотохудожников, которые снимают живую природу и даже делают на основе снимков видео, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Их фотографии редких растений и животных представлены в Красной книге региона, они украшали множество тематических выставок».

После окончания приема заявок авторитетное жюри, в состав которого входят ведущие фотографы дикой природы России, определит победителей. В жюри также входят председатель всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и популярная телеведущая, советник Президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина.